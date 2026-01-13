Ричмонд
В Зиме построили дом для переселенцев из аварийного жилья

Сейчас новые жильцы получают ключи от своих квартир.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В городе Зима завершено строительство многоквартирного дома № 57 на улице Клименко. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, новостройка предназначена для переселения 68 семей из аварийного жилья.

— Ранее, в ходе надзорной проверки, Зиминская прокуратура выявила нарушения: подрядчик несвоевременно выполнял работы, а заказчик плохо контролировал процесс. В адрес ответственных организаций были внесены представления, — говорится в сообщении ведомства.

Благодаря вмешательству прокуратуры и совместной работе с властями объект удалось достроить и ввести в эксплуатацию. Сейчас новые жильцы получают ключи от своих квартир.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в 2026 году для жителей Иркутской области продолжат действовать льготы на проезд в электричках.