В Зиме построили дом для переселенцев из аварийного жилья

В городе Зима завершено строительство многоквартирного дома № 57 на улице Клименко. Как сообщили КП-Иркутск в региональной прокуратуре, новостройка предназначена для переселения 68 семей из аварийного жилья.
— Ранее, в ходе надзорной проверки, Зиминская прокуратура выявила нарушения: подрядчик несвоевременно выполнял работы, а заказчик плохо контролировал процесс. В адрес ответственных организаций были внесены представления, — говорится в сообщении ведомства.
Благодаря вмешательству прокуратуры и совместной работе с властями объект удалось достроить и ввести в эксплуатацию. Сейчас новые жильцы получают ключи от своих квартир.
