Жителям Петербурга рассказали о погоде на предстоящей неделе

«В Санкт-Петербурге ожидается хорошая морозная погода. У них будет антициклон, давление у них вырастает… Морозная погода, мороз и солнце, можно сказать. Несильный ветер, антициклон, преимущественно без осадков. В течение недели ночная температура у них минус 12−14 и в дневные часы — минус 10−12 градусов», — сказала Макарова.