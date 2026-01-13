Жителям Петербурга рассказали о погоде на предстоящей неделе

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Морозная погода ожидается в Санкт-Петербурге на предстоящей неделе, заявила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
«В Санкт-Петербурге ожидается хорошая морозная погода. У них будет антициклон, давление у них вырастает… Морозная погода, мороз и солнце, можно сказать. Несильный ветер, антициклон, преимущественно без осадков. В течение недели ночная температура у них минус 12−14 и в дневные часы — минус 10−12 градусов», — сказала Макарова.
Она добавила, что в последующие дни погода будет преимущественно без осадков, а температура станет стабильной с небольшими колебаниями.
«Минус 14−16 ночью и днем небольшие колебания — минус 9−12… Ночью, получается, более устойчивая — минус 14−16, а днем минус 9−11, и слабый ветер», — отметил метеоролог.