Москва, Подмосковье и Краснодарский край лидируют по числу пенсионеров в России

Так, в Москве зарегистрировано около 3 миллионов получателей пенсий, в Московской области — 1,95 миллиона, а в Краснодарском крае — 1,6 миллиона человек. В первую пятерку также вошли Санкт-Петербург (1,44 миллиона) и Свердловская область (1,25 миллиона). Следом идут Ростовская область, Башкирия и Татарстан, где число пенсионеров превышает 1,1 миллиона.