Москва, Подмосковье и Краснодарский край лидируют по числу пенсионеров в России

Так, в Москве зарегистрировано около 3 миллионов получателей пенсий, в Московской области — 1,95 миллиона, а в Краснодарском крае — 1,6 миллиона человек. В первую пятерку также вошли Санкт-Петербург (1,44 миллиона) и Свердловская область (1,25 миллиона). Следом идут Ростовская область, Башкирия и Татарстан, где число пенсионеров превышает 1,1 миллиона.
При этом в Тюменской области проживает более 1 миллиона пенсионеров, а Челябинская область замыкает десятку с 978 тысячами человек. На другом конце списка находятся Чукотский и Ненецкий автономные округа — единственные регионы, где число пенсионеров не достигает 15 тысяч.
Ранее депутаты от фракции «Новые люди» предложили избавить пенсионеров от необходимости самостоятельно оформлять льготы по взносам за капитальный ремонт. Согласно идее парламентариев, действующий порядок, обязывающий пожилых людей лично обращаться в соцзащиту с заявлениями, необходимо изменить. Вместо этого данные для назначения компенсации должны напрямую передаваться между ведомствами.
