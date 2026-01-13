Житель Приморья обвинен в хищении 135 млн рублей у вкладчиков кооператива

В Приморье в суд передали уголовное дело о хищении 135 млн рублей у вкладчиков кооператива. Обвиняемый по делу — 52‑летний житель края. Обвинительное заключение утвердил прокурор Приморского края Сергей Столяров, дело возбудили по материалам проверки прокуратуры Первореченского района Владивостока. Мужчине вменяют мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в марте 2016 года он придумал схему, как забирать деньги у людей, и для этого зарегистрировал кредитный потребительский кооператив. Организацию подавали как легальный финансовый инструмент, принимали вклады у граждан и обещали высокий доход. С 2016 по 2019 год, как указано в материалах дела, от 16 жителей региона кооператив получил более 135 млн рублей, но условия договоров так и не выполнил: деньги и проценты людям не вернули, а средства, по версии следствия, были присвоены и потрачены по усмотрению обвиняемого.
Эту схему выявила прокуратура Первореченского района Владивостока совместно с управлением по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией УМВД по Приморскому краю. В качестве обеспечительной меры арестовали имущество фигуранта на сумму свыше 3,5 млн рублей. Потерпевшие подали гражданские иски с требованием вернуть им незаконно полученные деньги, само уголовное дело направлено в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.