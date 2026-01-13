Житель Приморья обвинен в хищении 135 млн рублей у вкладчиков кооператива

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в марте 2016 года он придумал схему, как забирать деньги у людей, и для этого зарегистрировал кредитный потребительский кооператив. Организацию подавали как легальный финансовый инструмент, принимали вклады у граждан и обещали высокий доход. С 2016 по 2019 год, как указано в материалах дела, от 16 жителей региона кооператив получил более 135 млн рублей, но условия договоров так и не выполнил: деньги и проценты людям не вернули, а средства, по версии следствия, были присвоены и потрачены по усмотрению обвиняемого.