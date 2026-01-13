В Омске суд избрал меру пресечения поджигателям бани

Предварительно установлено, что 41-летний омич проник через забор на территорию банного комплекса, облил помещение бензином и поджег. 39-летний и 27-летним подельники обеспечивали ему прикрытие и отход. Людей на момент совершения преступления в бане не было. Фигурантов задержали по месту жительства. Расследование уголовного дела продолжается.