В Николаевске-на-Амуре из-за снегопада закрыт аэропорт и задержаны рейсы

Об этом сообщил Telegram-канал «Хабаровских авиалиний».
С 07:00 до 12:00 будут проводиться активные работы по расчистке взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек и перрона. Авиаперевозчики перенесли рейсы 401 и 402 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск и обратно на 14 января. Вылет из краевого центра теперь запланирован на 09:20.
Задержки связаны с отсутствием запасных аэродромов на этом направлении и необходимостью полной расчистки территории от снега. Авиакомпании просят пассажиров следить за обновлениями расписания и учитывать дорожную обстановку при планировании поездок в аэропорт.