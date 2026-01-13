В Николаевске-на-Амуре из-за снегопада закрыт аэропорт и задержаны рейсы

С 07:00 до 12:00 будут проводиться активные работы по расчистке взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек и перрона. Авиаперевозчики перенесли рейсы 401 и 402 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск и обратно на 14 января. Вылет из краевого центра теперь запланирован на 09:20.