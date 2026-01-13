Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Николаевске-на-Амуре из-за снегопада закрыт аэропорт и задержаны рейсы

В Николаевске-на-Амуре 13 января из-за сильных снегопадов временно закрыт аэропорт — приостановлен приём и отправка рейсов.

Об этом сообщил Telegram-канал «Хабаровских авиалиний».

С 07:00 до 12:00 будут проводиться активные работы по расчистке взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек и перрона. Авиаперевозчики перенесли рейсы 401 и 402 по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Охотск и обратно на 14 января. Вылет из краевого центра теперь запланирован на 09:20.

Задержки связаны с отсутствием запасных аэродромов на этом направлении и необходимостью полной расчистки территории от снега. Авиакомпании просят пассажиров следить за обновлениями расписания и учитывать дорожную обстановку при планировании поездок в аэропорт.