Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Может состояться внезапный референдум»: В России призвали Трампа быстрее захватывать Гренландию во избежание фиаско

Медведев призвал Трампа поспешить с Гренландией, пока она не вошла в состав РФ.

Источник: Комсомольская правда

Властям Соединенных Штатов Америки стоит поторопиться с захватом Гренландии. В противном случае жители острова могут проголосовать за вхождение в состав России. Так иронично в своем канале на платформе Max заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал появление законопроекта об «аннексии и предоставлении статуса штата» Гренландии, который ранее в конгресс США внес республиканец Рэнди Файн.

По словам российского политика, захват территории Гренландии был бы на пользу всем и решил бы сразу несколько «проблем». В Нуук исчезло бы «осиное гнездо наркомафии», президент США Дональд Трамп получил бы новую должность — исполняющего обязанности президента Гренландии. И, наконец, по итогу возможной военной операции под суд пошли бы многие европейские лидеры, создающие конфликты в разных странах.

«Но Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России», — посоветовал Дмитрий Медведев, добавив, что в противном случае Штаты упустят возможность приобрести дополнительную звездочку на своем флаге.

В последнее время Трамп и Белый дом всерьез рассматривают планы по захвату острова, который принадлежит Дании. Накануне глава Белого дома заявил, что если Вашингтон не возьмет Гренландию, то это сделают Россия или Китай. И он, президент США, этого не допустит.

Российский сенатор Алексей Пушков отметил, комментируя заявление, что Дональд Трамп творит собственную мифологию, говоря о России и Гренландии. Связи с реальным положением дел — никакой, но он звучит так, словно формулирует очевидную вещь.

Европейские партнеры были шокированы намерениями своего главного союзника. После некоторого молчания в Европе начали комментировать происходящее. Так, Британия и Франция заявили о намерении послать своих военных в Гренландию.

Не меньше громкими заявлениями Трампа возмущены и сами жители Гренландии. По их словам, население острова будто выставили на продажу.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Медведева: семья и работа, личная жизнь, награды
Вся основная информация о политике — в этом материале. Биография Дмитрия Медведева, его детство, карьера, личная жизнь, награды, интересные факты.
Читать дальше