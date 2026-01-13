«Может состояться внезапный референдум»: В России призвали Трампа быстрее захватывать Гренландию во избежание фиаско

Властям Соединенных Штатов Америки стоит поторопиться с захватом Гренландии. В противном случае жители острова могут проголосовать за вхождение в состав России. Так иронично в своем канале на платформе Max заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев прокомментировал появление законопроекта об «аннексии и предоставлении статуса штата» Гренландии, который ранее в конгресс США внес республиканец Рэнди Файн.
По словам российского политика, захват территории Гренландии был бы на пользу всем и решил бы сразу несколько «проблем». В Нуук исчезло бы «осиное гнездо наркомафии», президент США Дональд Трамп получил бы новую должность — исполняющего обязанности президента Гренландии. И, наконец, по итогу возможной военной операции под суд пошли бы многие европейские лидеры, создающие конфликты в разных странах.
«Но Трампу надо торопиться. По непроверенной информации, через несколько дней может состояться внезапный референдум, на котором жители всей 55-тысячной Гренландии могут проголосовать за присоединение к России», — посоветовал Дмитрий Медведев, добавив, что в противном случае Штаты упустят возможность приобрести дополнительную звездочку на своем флаге.
В последнее время Трамп и Белый дом всерьез рассматривают планы по захвату острова, который принадлежит Дании. Накануне глава Белого дома заявил, что если Вашингтон не возьмет Гренландию, то это сделают Россия или Китай. И он, президент США, этого не допустит.
Российский сенатор Алексей Пушков отметил, комментируя заявление, что Дональд Трамп творит собственную мифологию, говоря о России и Гренландии. Связи с реальным положением дел — никакой, но он звучит так, словно формулирует очевидную вещь.
Европейские партнеры были шокированы намерениями своего главного союзника. После некоторого молчания в Европе начали комментировать происходящее. Так, Британия и Франция заявили о намерении послать своих военных в Гренландию.
Не меньше громкими заявлениями Трампа возмущены и сами жители Гренландии. По их словам, население острова будто выставили на продажу.