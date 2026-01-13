В России ужесточат контроль за онлайн-сервисами

В России запретят списывать деньги за подписки без явного согласия пользователя.
России с 1 марта 2026 года онлайн-сервисам запретят автоматически списывать деньги за цифровые подписки без явного и подтвержденного согласия пользователя. Об этом заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
«Эта мера направлена на защиту прав граждан при оформлении цифровых подписок и других услуг с регулярной оплатой. Мы возвращаем потребителям контроль над их финансовыми инструментами в цифровой среде», пояснил Немкин. Его слова передает РИА Новости.
Принятый закон запрещает компаниям использовать ранее сохраненные платежные реквизиты без прямого разрешения клиента. После отказа от услуги сервис обязан полностью прекратить любое взаимодействие с финансовыми данными пользователя.
Также компании будут обязаны создать простой и доступный механизм для отзыва согласия на хранение платежных данных. По словам депутата, это повысит прозрачность и укрепит доверие между потребителями и бизнесом.
