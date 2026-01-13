В России ужесточат контроль за онлайн-сервисами

Мошенники массово похищают аккаунты на портале Госуслуг, создавая в Telegram фейковые чаты под видом официальных каналов властей, пишет «Царьград». Под предлогом уточнения данных по капремонту жертв вводят в заблуждение и через липового бота выманивают код доступа к учетной записи. Злоумышленники используют праздничный период, когда восстановление доступа затруднено, а для убедительности наполняют чаты подставными аккаунтами.