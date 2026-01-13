В районах Омской области стали отменять крещенские купания

В минувший понедельник, 12 января 2026 года, Администрация Шербакульского района Омской области уведомила о невозможности проведения Крещенских купаний на территории муниципального образования.
«В связи с повышенными требованиями к месту проведения купаний и неблагоприятными погодными условиями сообщаем, что 19 января 2026 года Крещенские купания на территории Шербакульского района не будут проводится», — поясняется в официальной публикации.
В районной администрации уточняют, что причина кроется в «ненадежной» структуре льда, которая не позволяет организовать массовое мероприятие на должном уровне безопасности.
В органах МЧС, в свою очередь, заявили о поступлении к 12 января 2026 года 19 уведомлений об организации крещенских купелей.