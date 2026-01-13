Трамп вдвое обогнал Байдена по аннулированию виз: сколько их отменили

В сентябре 2025 года Госдеп США изменил правила оформления неиммиграционных виз. Обновления касаются, среди прочего, туристических виз типов B1 и B2. По новым требованиям, подавать документы разрешено только там, где у вас гражданство или вид на жительство. Это правило действует для всех заявителей по всему миру.