Трамп вдвое обогнал Байдена по аннулированию виз: сколько их отменили

Госдеп США аннулировал более 100 тыс. виз иностранцам за нарушения местных законов.
По информации Госдепартамента, в отмененной массе виз содержалось около 8000 учебных и примерно 2,500 профессиональных или рабочих виз.
«Мы продолжим депортировать этих головорезов ради безопасности Америки», — следует из сообщения пресс-службы американского ведомства в соцсети X.
По данным издания Newsweek, это число более чем в два раза выше, чем количество виз, отмененных в 2024 году в период президентства Джо Байдена.
В сентябре 2025 года Госдеп США изменил правила оформления неиммиграционных виз. Обновления касаются, среди прочего, туристических виз типов B1 и B2. По новым требованиям, подавать документы разрешено только там, где у вас гражданство или вид на жительство. Это правило действует для всех заявителей по всему миру.