В центре Омска закрывается магазин настольных игр после 14 лет работы

Один из самых известных в городе магазинов настольных игр — «Мосигра» на улице Ленина — объявил о закрытии. Последний рабочий день заведения состоится 15 января, спустя 14 лет с момента открытия.
Представители магазина поблагодарили постоянных клиентов за долгие годы поддержки:
«Мы с вами провели долгих 14 лет вместе. Радовались новым играм, приводили новых игроков в хобби, вместе разбирались в правилах и огорчались проигрышам. Спасибо, что были с нами так долго, мы вас ценим», — говорится в обращении к покупателям.
Причина прекращения работы не раскрывается. В эти дни в магазине проходит распродажа оставшегося ассортимента — последняя возможность приобрести игры по сниженным ценам.