В центре Омска закрывается магазин настольных игр после 14 лет работы

«Мы с вами провели долгих 14 лет вместе. Радовались новым играм, приводили новых игроков в хобби, вместе разбирались в правилах и огорчались проигрышам. Спасибо, что были с нами так долго, мы вас ценим», — говорится в обращении к покупателям.