Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Омска закрывается магазин настольных игр после 14 лет работы

Последний день работы легендарной точки на Ленина — 15 января.

Источник: Комсомольская правда

Один из самых известных в городе магазинов настольных игр — «Мосигра» на улице Ленина — объявил о закрытии. Последний рабочий день заведения состоится 15 января, спустя 14 лет с момента открытия.

Представители магазина поблагодарили постоянных клиентов за долгие годы поддержки:

«Мы с вами провели долгих 14 лет вместе. Радовались новым играм, приводили новых игроков в хобби, вместе разбирались в правилах и огорчались проигрышам. Спасибо, что были с нами так долго, мы вас ценим», — говорится в обращении к покупателям.

Причина прекращения работы не раскрывается. В эти дни в магазине проходит распродажа оставшегося ассортимента — последняя возможность приобрести игры по сниженным ценам.