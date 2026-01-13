Названы лучшие больницы Красноярска

Ведущие медицинские учреждения Красноярского края получили высшую оценку от пациентов и стали лауреатами всероссийской премии портала «ПроДокторов» по итогам 2025 года. По результатам народного голосования сразу несколько клиник вошли в ТОП-10 лучших государственных больниц региона.
В числе победителей — Краевая клиническая больница, красноярские родильные дома № 1, № 4, № 5 и № 6, Больница скорой помощи им. Н. С. Карповича, Красноярская межрайонная клиническая больница № 4 и онкологический диспансер имени А. И. Крыжановского. Высоких оценок удостоились и федеральные учреждения на территории края: ФМБА на Коломенской и Центр сердечно-сосудистой хирургии.
Премия «ПроДокторов», вручаемая с 2020 года, уникальна тем, что её эксперты являются сами пациенты. В этом году основой для рейтинга стали более 5,7 миллионов реальных отзывов, главными критериями оценки стали качество медицинского обслуживания и уровень заботы о пациентах.
Краевая клиническая больница в третий раз подряд завоевала гран-при премии. «Это победа всего коллектива, каждого сотрудника, который создает такие условия и так обращается с пациентами, что им хочется говорить слова благодарности. Это очень ценно!» — отметил главный врач больницы Егор Корчагин.
Как сообщает портал краевого правительства, повышение удовлетворённости граждан качеством медпомощи является одной из ключевых задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Успех красноярских медиков на всероссийском уровне — яркое подтверждение эффективности этой работы.
