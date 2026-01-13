Названы лучшие больницы Красноярска

Премия «ПроДокторов», вручаемая с 2020 года, уникальна тем, что её эксперты являются сами пациенты. В этом году основой для рейтинга стали более 5,7 миллионов реальных отзывов, главными критериями оценки стали качество медицинского обслуживания и уровень заботы о пациентах.