В России могут запретить неоязыческие практики, маскирующиеся под православие

Мы призываем всех граждан, и в первую очередь родителей молодёжи, проявить бдительность. За красивыми словами о «живой воде», «семейных колядках» и «возрождении исконных обычаев» скрывается идеологическая ловушка. Это не возрождение, а искусственное конструирование, не имеющее корней в подлинной истории и духовности нашего народа.
Михаил Иванов.
Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная».
Иванов отметил, что термины «Водокрес», «живая вода» и «семейные колядки», используемые организаторами, вводят людей в заблуждение. Эти элементы не связаны с историческим и духовным наследием, а предлагаемые «колядки» не имеют отношения к традиционным рождественским песнопениям.
Он подчеркнул, что подобные праздники организуются неоязыческими группами. Так называемое «ведическое родноверие» не отражает древние верования, а представляет собой современную оккультно-магическую практику, предлагающую замену духовного поиска и уводящую людей в заблуждение.
«Подобные практики, маскирующиеся под культурные события, должны быть запрещены. Мы не можем позволить, чтобы под видом праздника нам пытались подсунуть идеологическую подделку, опасную для души, особенно для молодых. Необходима работа на законодательном уровне, позволяющая пресекать распространение неоязычества и оккультизма под маской “народных гуляний”, — заключил Иванов.
А ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что изменником Родины является человек, выпадающий из общенационального консенсуса по вопросам, определяющим существование государства. По его словам, консенсус должен распространяться на ключевые аспекты национальной безопасности, включая духовно-нравственные основы, формируемые традиционными религиями.
