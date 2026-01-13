В России могут запретить неоязыческие практики, маскирующиеся под православие

В России набирает популярность «Водокрес в ЯрГоре» — мероприятие, заявленное как зимний праздник с очищением и возрождением древних традиций, но не имеющее к реальным традициям прямого отношения. Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов рассказал Life.ru, что это «сознательная диверсия против культурного кода нации». Он призвал запретить подобные неоязыческие практики на законодательном уровне.