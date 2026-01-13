В ГД предложили преобразовать должность классного руководителя в школах

Обращения на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова, а также министра труда РФ Антона Котякова имеются в распоряжении РИА Новости.
«В целях кардинального усиления воспитательного потенциала школы и создания дополнительного ресурса для помощи в предотвращении возможных кризисных ситуаций прошу рассмотреть инициативу о преобразовании должности классного руководителя. Предлагается закрепить за классными руководителями статус “наставника” и освободить их от предметной учебной нагрузки», — сказано в письме.
В обращении Чернышов отметил, что рабочее время этих учителей должно быть посвящено работе с учениками, мониторингу психологического состояния учащихся, организации воспитательного процесса через классные часы и тематические мероприятия, а также тесному взаимодействию с родителями и координации действий со школьным психологом, социальным педагогом и советником по воспитанию, что в свою очередь позволит педагогу-наставнику сосредоточиться на анализе и формировании здорового микроклимата в классе, профилактике буллинга и социального отчуждения.
Данная мера, по его словам, станет не просто ответом на вызовы безопасности, но и долгосрочным вкладом в укрепление социального капитала нации, создав в каждой школе надежный человеческий ресурс, способный предотвращать трагедии, а не только героически реагировать на них.
«Убежден, что только выделив воспитанию приоритетное место в рабочем времени ключевого педагога, мы сможем создать в школах ту самую среду доверия и внимания, которой так не хватает многим детям», — добавил вице-спикер.