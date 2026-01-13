В ГД предложили преобразовать должность классного руководителя в школах

В обращении Чернышов отметил, что рабочее время этих учителей должно быть посвящено работе с учениками, мониторингу психологического состояния учащихся, организации воспитательного процесса через классные часы и тематические мероприятия, а также тесному взаимодействию с родителями и координации действий со школьным психологом, социальным педагогом и советником по воспитанию, что в свою очередь позволит педагогу-наставнику сосредоточиться на анализе и формировании здорового микроклимата в классе, профилактике буллинга и социального отчуждения.