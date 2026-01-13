В городах Ямала объявлена актировка из-за морозов

В Новом Уренгое утром могут остаться дома школьники с 1 по 6 классы.
В Новом Уренгое и Ноябрьске (ЯНАО) для учеников 1 смены 13 января отменены занятия в школах. Об этом местные власти сообщают в соцсети.
«Сейчас в Новом Уренгое −36°С, ветер северный 4 м/с. Неблагоприятные погодные условия для учащихся с 1 по 6 класс. Информация для первой смены», — сообщает администрация газовой столицы в telegram-канале.
В Ноябрьске дома рекомендовано оставаться школьникам с 1-й по 5-й классы. На утро в городе температура воздуха опустилась до −34 градусов и ветер 5 м/с. Аналогичное сообщение выпустило ЕДДС Губкинского — неблагоприятные погодные условия с 1 по 6 классы.