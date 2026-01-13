В городах Ямала объявлена актировка из-за морозов

В Ноябрьске дома рекомендовано оставаться школьникам с 1-й по 5-й классы. На утро в городе температура воздуха опустилась до −34 градусов и ветер 5 м/с. Аналогичное сообщение выпустило ЕДДС Губкинского — неблагоприятные погодные условия с 1 по 6 классы.