В ХМАО для школьников объявлена актировка из-за сильных морозов

Актировка объявлена в большей части городов и поселков ХМАО.
В школах ХМАО для учеников первой смены 13 января объявлена актировка. В ряде городов и поселений занятия отменены с 1-й по 11-й классы, а температура воздуха местами опустилась почти до −40 градусов. Информация размещена на портале «Госуслуг».
«Занятия первой смены 13 января отменяются. На момент объявления актировки температура воздуха составила от −30,3 до — 38,2 градуса, ветер 0−6 метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
Полностью отменены занятия в школах Сургута, Нефтеюганска, Белоярского, Когалыма, Покачей, Радужного, Пыть-Яха, Березово, а также поселений: Сентябрьский, Куть-Ях, Горноправдинск, Бобровский, Солнечный, Барсово, Белый Яр, Каркатеевы, Сингапай, Усть-Юган, Пойковский, Новоаганск, Федоровский, Аган, Сосновка, Теги, Ванзетур, Нижнесортымский, Сорум, Лыхма.
Ученики с 1-й по 8-й классы могут не идти на уроки в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Нягани, Лянторе, Урае и следующих поселках: Кондинское, Междуреченский, Луговой, Мортка, Луговской, Таежный, Половинка, Мулымья, Комсомольский, Талинка, Коммунистический, Агириш, Андра, Октябрьское, Приобье, Игрим, Светлый, Излучинск, Зайцева Речка, Кедровый, Сергино, Хулимсунт, Выкатной, Кирпичный, Каменное, Батово, Сибирский, Пырьях, Салым.
У учащихся начальной школы отменены занятия в следующих городах и поселках: Югорск, Советский, Пионерский, Малиновский, Алябьевский, Зеленоборск, Ваховск, Куминский.