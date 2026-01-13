Получить права станет сложнее в России

Так, потенциальный обладатель прав избавлен от предоставления медицинской справки в бумажном виде. Работники ГИБДД будут проверять наличие медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортом через электронную базу — следовательно, медкомиссию пройти необходимо. Справка будет в электронном виде.