Получить права станет сложнее в России

Новые поправки в правила приема экзаменов, которые подготовило МВД, могут усложнить процесс получения документа. Об этом сообщает «Российская газета». Однако эксперты считают, что критичных моментов нет.
Так, потенциальный обладатель прав избавлен от предоставления медицинской справки в бумажном виде. Работники ГИБДД будут проверять наличие медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортом через электронную базу — следовательно, медкомиссию пройти необходимо. Справка будет в электронном виде.
Также уточнено время назначения практического экзамена после успешной сдачи теоретического — 60 суток. В некоторых подразделениях практический экзамен могут назначить и через 5 месяцев.
В поправках в постановление правительства решили закрепить срок назначения первого практического экзамена после успешной сдачи теории. Срок действия результатов теоретического экзамена остается прежним — полгода.
Кроме того, утверждены новые билеты для теоретического экзамена. Причем количество вопросов в них увеличилось с 800 до 1000. В настоящий момент идет обновление информационной базы МВД.