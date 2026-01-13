Омский комментатор оскорбил юных хоккеистов ХК «Астана»

Как сообщает казахстанский сайт «Шайба.kz», штатный комментатор омского хоккейного клуба «Авангард» Максим Гречанин позволил себе оскорбительную реплику в адрес юных игроков ХК «Астана». Слова прозвучали перед игрой 5 января 2026 года в Омске.
Речь попала в эфир, мгновенно затмив своей резонансностью саму игру. Произошедшее он назвал случайностью.
«То, что было сказано мной и попало в эфир перед началом матча “Астана” — “Сибирь”, вообще не должно было прозвучать. Ни в отношении ХК “Астана”, ни в отношении любой другой команды. Это было грубо и неэтично с моей стороны и ни в коем случае не являлось попыткой или стремлением посеять межнациональную рознь между народами двух стран», — приводят слова диктора.
Как добавил сам Гречанин, из этой истории для себя лично он извлек ценный урок и выразил надежду, что в дальнейшем зрители будут наслаждаться хоккейной трансляцией из его уст.