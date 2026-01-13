Глава РСПП: В России из-за курса рубля 40 процентов компаний сократили экспорт

В России 40 процентов российских компаний были вынуждены сократить экспорт и остановить ряд экспортных программ из-за укрепления курса рубля. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.