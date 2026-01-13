Глава РСПП: В России из-за курса рубля 40 процентов компаний сократили экспорт

В России 40 процентов российских компаний были вынуждены сократить экспорт и остановить ряд экспортных программ из-за укрепления курса рубля. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Шохина, сильный рубль вызывает беспокойство в деловой среде. Он считает, что для снижения волатильности на валютном рынке необходимо активнее использовать рыночные инструменты регулирования.
Он отметил, что укрепление рубля вызывает беспокойство бизнеса. Шохин считает, что для снижения волатильности на валютном рынке необходимо активнее использовать рыночные инструменты регулирования.
По информации газеты «Ведомости», в наступившем году рубль может ослабнуть примерно на шесть процентов, а среднегодовой курс доллара составить около 88,5 рублей.
24 декабря 2025 года СМИ сообщили, что российский рубль продемонстрировал самое сильное укрепление с 1994 года, опередив курсы основных валют к доллару. Благодаря своему росту валюта вошла в пятерку самых прибыльных мировых активов после платины, серебра, палладия и золота.