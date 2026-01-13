Юрист рассказал о «фатальных» ошибках в трудовых книжках

Ранее Life.ru писал, что в 2026 году изменился пенсионный возраст, а также появились новшества, которые касаются раннего выхода на заслуженный отдых. В большинстве случаев нужно выработать льготный стаж и достичь установленного возраста. Досрочные пенсии назначаются в связи с работой на вредных и тяжёлых производствах, к ним относятся подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах.