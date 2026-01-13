Юрист рассказал о «фатальных» ошибках в трудовых книжках

Самые сложные для исправления, по словам эксперта, — это ошибки, допущенные десятилетия назад, до введения электронного документооборота. Особенно тяжело восстановить справедливость, если подтверждающие документы утеряны или недоступны, например, когда предприятие находится на территории бывших советских республик. В такой ситуации вопрос решается только через суд с предоставлением косвенных доказательств.
Чаще всего встречаются неточности в наименовании организации, датах приёма или увольнения, а также в номерах приказов. Исправить их можно в установленном порядке, пройдя необходимые согласования. Соловьев призвал граждан внимательно следить за корректностью записей в трудовой книжке и своевременно вносить изменения, чтобы избежать проблем при оформлении пенсии.
Ранее Life.ru писал, что в 2026 году изменился пенсионный возраст, а также появились новшества, которые касаются раннего выхода на заслуженный отдых. В большинстве случаев нужно выработать льготный стаж и достичь установленного возраста. Досрочные пенсии назначаются в связи с работой на вредных и тяжёлых производствах, к ним относятся подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах.
