Дотком: притязания США на Гренландию разрушают НАТО

Притязания президента США Дональда Трампа на Гренландию разрушают Североатлантический альянс, заявил основатель файлообменных сервисов Ким Дотком.

Источник: Аргументы и факты

Притязания Соединённых Штатов на Гренландию разрушают Североатлантический альянс, заявил основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком.

Он уточнил, что эскалация напряжённости вокруг притязаний президента США Дональда Трампа на Гренландию является «кратчайшим путём к концу» НАТО.

«Конфликт в Гренландии разрушает НАТО. Лидеры ЕС ненавидят Трампа. Они выступали против Трампа. Гренландия является кратчайшим путём к концу НАТО», — написал Дотком на своей странице в соцсети X*.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп неоднократно заявлял о присоединении Гренландии, которая является автономной территорией Дании, к США. В частности, во время своего первого президентства он предлагал выкупить Гренландию, а в весной 2025 года рассказал, её можно «аннексировать».

Ранее сообщалось, что конгрессмен Рэнди Файн внёс в Конгресс проект закона об «аннексии и предоставлении статуса штата» Гренландии от Соединённых Штатов.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

