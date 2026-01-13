Омичи потратили на новогодние ёлки более трёх миллионов рублей

Заготовлено было более 10,5 тысяч новогодних деревьев. Базары работали в каждом районе города. Как сообщили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области изданию РБК Омск, в 2024 году лесхозам удалось продать более 6 тысяч сосен. А объём заготовленных деревьев был меньше, чем в этот раз.