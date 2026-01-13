Омичи потратили на новогодние ёлки более трёх миллионов рублей

Омичи купили к Новому году более 5 тысяч сосен, заготовленных для продажи омскими лесхозами. Сумма выручки составила чуть более трёх миллионов рублей, при цене деревьев от 400 до 700 рублей.
Заготовлено было более 10,5 тысяч новогодних деревьев. Базары работали в каждом районе города. Как сообщили в Главном управлении лесного хозяйства Омской области изданию РБК Омск, в 2024 году лесхозам удалось продать более 6 тысяч сосен. А объём заготовленных деревьев был меньше, чем в этот раз.
Накануне Нового года в Омске проводили рейды по выявлению незаконных точек продажи ёлок. Это места торговли, организованные на муниципальной земле без договора. Товар вывозили на спецплощадку, а продавцов штрафовали на 20 тысяч рублей.
Ранее мы писали, что две ёлки из Омской области борются за звание лучшей в стране. В финал всероссийского конкурса «Ёлки России» вышли новогодние красавицы из парка «Зелёный остров» и села Седельниково.