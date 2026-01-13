Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что в рамках предоставления гарантий безопасности Вильнюс, помимо сухопутного контингента, планирует отправить на Украину военный корабль. Российский эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, подчеркнул, что такое судно станет «законной целью» для РФ.
Литовский корабль будет уничтожен.
Дандыкин выразил уверенность, литовский корабль будет уничтожен, если он вмешается в конфликт или будет использован для атак на российские гражданские суда. В Москве в очередной раз напомнили, что считают неприемлемым любое присутствие иностранных войск и техники на украинской территории.
«Естественно, военный корабль, который Литва передаст Украине, является законной целью для РФ. Это же всё-таки НАТО, как ни крути. Если они вмешаются, конечно, судно будет уничтожено», — отметил Дандыкин.
«Что только литовцы не делают, чтобы совершить что-то против России. Стараются изо всех сил — готовы последние подштанники снять», — констатировал военный эксперт.
По мнению Дандыкина, Литва Украине может передать тральщик или небольшой патрульный корабль.
«Насколько я знаю, у них нет кораблей даже уровня корвета. Поляки сейчас что-то закупают, а у этих только патрульные корабли. Может быть, передадут Киеву и какой-то ракетный катер, но это всё из той же оперы», — сказал эксперт.
Устроят провокацию в Балтийском море.
Помимо прямой помощи Киеву, Дандыкин обратил внимание на общую эскалацию в Балтийском регионе. По словам эксперта, основную координирующую роль там сейчас играет Германия, чей штаб объединенных сил в Ростоке фактически управляет действиями альянса на Балтике. К этой коалиции присоединяются и США, направляя в Финский залив эсминцы типа «Арли Бёрк».
В регионе страны НАТО регулярно проводят учения по отражению «российской атаки» к контрнаступлению. Дандыкин охарактеризовал эти маневры как опасную «игру», масштаб и частота которой будут только расти, усиливая военное противостояние.
«Они уже доходят до Финского залива и начинают учения по легенде, согласно которой мы нападаем, а они отражают нашу атаку, а затем переходят в наступление. В ходе этих учений мы “уничтожаемся”. Это их “игра”, которая в текущем году станет гораздо масштабнее и будет проводиться чаще», — сказал Дандыкин.
Собеседник издания напомнил, что на Балтике у России один эксклав (Калининградская область) для контроля Балтийского моря, который, по сути, находится «за пределами влияния балтийских “лилипутов” — Финляндии и Швеции».
«Так что не исключены провокации. Но любая провокация в этом плане может обернуться очень серьезными последствиями для них. Посмотрим, остался ли у них какой-то здравый смысл», — сказал эксперт.
«Сейчас они будут изображать работу, включая “могучий” военный флот Литвы, но фактически “банкуют” немцы. А присматривают за всем, естественно, американцы», — подытожил Дандыкин.