Владивостокцы готовят жалобу в прокуратуру на неудовлетворительную работу общественного транспорта

На фоне транспортного коллапса с 1 января в очередной раз индексировали тарифы на проезд в общественном транспорте (минимальный — 45 рублей, можно проехать на троллейбусе за 30, но троллейбус тоже ходит редко). Как информировало городское управление транспорта, по расчетам, представленным перевозчиками, средний тариф проезда в автобусах должен составлять не менее 67 рублей, а наземном электрическом транспорте (трамвай, троллейбус, фуникулер) — 94 рубля. То есть индексация произведена в ущерб перевозчикам. Однако пассажирам причинён ещё больший ущерб — как моральный, в связи с трудностями при использовании общественного транспорта, так и материальный (штрафы от работодателей за опоздания, вынужденные расходы на такси, кто-то от отчаяния был вынужден приобрести автомобиль, хотя такая крупная покупка и дальнейшие расходы на её обслуживание не планировались).