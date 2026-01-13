Владивостокцы готовят жалобу в прокуратуру на неудовлетворительную работу общественного транспорта

Как пишут жители в telegram-канал микрорайона, утром 13 января на остановке «Поликлиника № 9» автобус маршрута № 95, для которого эта остановка является начальной, ожидало более 50 человек. Автобуса не было более часа, и когда он прибыл, все желающие не смогли поместиться в салон. Пассажиры обращают внимание, что интервал между рейсами увеличился, но автобусы заменили с больших на средние. Это приводит к систематическим давкам в салоне и рискам не попасть в салон вообще из-за переполненности.
Осложняет планирование утреннего пути на работу некорректное отображение автобусов в картографических сервисах и специальных приложениях.
На фоне транспортного коллапса с 1 января в очередной раз индексировали тарифы на проезд в общественном транспорте (минимальный — 45 рублей, можно проехать на троллейбусе за 30, но троллейбус тоже ходит редко). Как информировало городское управление транспорта, по расчетам, представленным перевозчиками, средний тариф проезда в автобусах должен составлять не менее 67 рублей, а наземном электрическом транспорте (трамвай, троллейбус, фуникулер) — 94 рубля. То есть индексация произведена в ущерб перевозчикам. Однако пассажирам причинён ещё больший ущерб — как моральный, в связи с трудностями при использовании общественного транспорта, так и материальный (штрафы от работодателей за опоздания, вынужденные расходы на такси, кто-то от отчаяния был вынужден приобрести автомобиль, хотя такая крупная покупка и дальнейшие расходы на её обслуживание не планировались).
В связи с этим пассажиры Снеговой Пади намерены направить в прокуратуру обращение с жалобой на плохую организацию работы общественного транспорта во Владивостоке.
Пассажиры маршрута № 98д, тоже проходящего через Снеговую Падь, в свою очередь, сообщают, что сегодня утром на линии было всего три единицы транспорта вместо положенных по контракту десяти. Так как это протяжённый маршрут, охватывающий Первореченский, Фрунзенский, Ленинский, Советский районы, при трёх автобусах на линии интервал между рейсами тоже увеличивается до ненормативного времени.
Отметим, что сейчас на работу транспорта негативно влияют и последствия снегопада. Утром дорожные заторы достигали 10 баллов, в этих заторах, преодолевая скользкие подъёмы и суженные из-за завалов снега дороги, объезжая застрявшие контейнеровозы, буксовали и автобусы.
Например, в telegram-чате главы города мужчина пишет, что сегодня утром пассажиры ожидали маршрутку № 19 на начальной остановке на улице Хабаровской более часа с 07:30. Не дождавшись, люди приняли решение уезжать с остановки «Первая Речка», куда им пришлось идти через неубранные залежи снега. На «Первой Речке», через которую проходит гораздо больше маршрутов общественного транспорта по разным направлениям, тоже не было ни одного автобуса длительное время, а первые два прибывших оказались переполнены настолько, что заявитель не смог в них попасть.