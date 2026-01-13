Россиян защитят от незаконных списаний за подписки: когда начнет действовать долгожданная норма

С 1 марта 2026 года в России онлайн-сервисам запретят автоматически списывать деньги за цифровые подписки без явного согласия пользователя. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.
По словам парламентария, эта мера принята для защиты от навязывания потребителям подписок, которые распространились повсеместно.
Теперь, если человек отказался от дальнейших платежей, сервис обязан прекратить любое взаимодействие с его финансовыми данными. Кроме того, сервисы будут обязаны создать простой и удобный способ отказа от использования финансовых реквизитов.
