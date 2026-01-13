В России изменят правила сдачи на водительские права: что хотят ввести

Помимо этого, с 1 января 2026 года также появилось несколько новых дорожных знаков. Теперь на российских дорогах появятся новые обозначения. Среди них — знак «Глухие пешеходы» (8.15.1), который укажет на места для слабослышащих. Добавлены знаки о влажном и скользком покрытии (8.16.1, 8.16.2, 1.15). Введены ограничения на обгон для всех и для грузовиков (3.20, 3.22) и знак «Ограничение максимальной скорости» (3.24).