В России изменят правила сдачи на водительские права: что хотят ввести

МВД предложило изменить правила сдачи на водительские права. Соответствующий проект поправок уже подготовлен.
«Документ вносит изменения в “Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений”, утвержденные еще в 2014 году», — передает «Парламентская газета».
МВД России предлагает расширить список нарушений, ведущих к недопуску на экзамен. Ранее в нем было семь пунктов. Например, неуплата госпошлины или поддельные документы. После принятия поправок пунктов станет восемь. Например, новым нарушением будет считаться использование средств связи, фото-, аудио-, видеоаппаратуры и другой личной электроники.
Также вводятся новые правила по медосмотрам. Если на плановом осмотре у водителя найдут признаки болезни, ему придется пройти дополнительное обследование. В случае неявки на это обследование его документы могут аннулировать.
Ещё одно изменение касается сроков сдачи. Теперь будет уменьшен период проведения практического экзамена. Раньше его можно было сдать в течение полугода после теории. Теперь этот срок планируют уменьшить до 60 дней.
В России экзамен на права проходит в два этапа. Сначала нужно сдать теорию, а после успешной ее сдачи — практическое вождение.
Ранее стало известно о возможном введении автоматизации экзаменов на права. Однако точных сроков пока не опубликовали.
Напомним, что экзамен для категорий B, C и D теперь проходит только в городе, этап «площадка» больше не проводится. При этом экзамен сохранил свою двухэтапную структуру: теория и практическое вождение.
Кроме этого, в России могут ввести правило сдавать на водительские права без медсправки.
С началом нового года в России перестали автоматически продлевать водительские права.
Помимо этого, с 1 января 2026 года также появилось несколько новых дорожных знаков. Теперь на российских дорогах появятся новые обозначения. Среди них — знак «Глухие пешеходы» (8.15.1), который укажет на места для слабослышащих. Добавлены знаки о влажном и скользком покрытии (8.16.1, 8.16.2, 1.15). Введены ограничения на обгон для всех и для грузовиков (3.20, 3.22) и знак «Ограничение максимальной скорости» (3.24).