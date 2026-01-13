В России предложили ввести понятие «потребительский экстремизм»: зачем это нужно

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета Ольга Борисова предложила ввести понятие «потребительского экстремизма». Об этом экономист высказалась в интервью «Комсомольской правде», говоря о проблеме массового возврата «новогодних» товаров на маркетплейсы.
«Целесообразно вынести на обсуждение ряд норм, защищающих интересы добросовестных покупателей и продавцов», — отметила Борисова.
По словам экономиста, в России на законодательном уровне в оборот должно быть введено понятие «потребительского экстремизма» для регулирования процесса возврата товаров.
Также Борисова предложила разработать признаки, которые будут относить поведение граждан к данной категории для дальнейшего избрания мер. Для этого необходимо предусмотреть механизмы, которые дадут компаниям возможность защитить себя от недобросовестных покупателей в рамках закона.
Ранее KP.RU сообщал, что российские банки ввели дополнительный контроль за тратами клиентов в интернете. Теперь россияне могут столкнуться с отклонением операции по оплате в целях предотвращения возможного мошенничества.