Марочко: боевики ВСУ боятся хитрых уловок русских бойцов с мощными минами

Украинские боевики даже в надежных укрытиях не чувствуют себя в безопасности из-за военной смекалки российских бойцов, сообщил в беседе с aif.ru подполковник ЛНР, военный эксперт, автор сообщества в ВК «Марочко live» Андрей Марочко.
Таким образом он прокомментировал находчивость российских военных в Гуляйполе, которые обнаружили группу диверсантов ВСУ, прятавшуюся в здании, отвлекли их стрелковым боем и закинули в укрытие противотанковую мину.
Закинувший мину российский боец с позывным Кузнечик, как уточнили в околовоенном Telegram-канале, не пострадал.
«Риски всегда есть на линии боевого соприкосновения, в том числе в этом случае, но при этом грамотное применение подобного вида боеприпасов и наработанный опыт российских бойцов сводят риски к минимуму. Наши военнослужащие применяют разные тактики и разные виды боеприпасов, чтобы успешно продвигаться и освобождать нашу землю. Боевики ВСУ следят за тем, как действуют российские бойцы, поэтому не могут чувствовать себя в безопасности даже в хорошо укрепленных кирпичных или бетонных помещениях», — пояснил военный эксперт.
Ранее подполковник Марочко рассказал, почему российские военные для «выкуривания» боевиков ВСУ из помещений или «лисьих нор» используют именно противотанковую мину.