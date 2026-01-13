Марочко: боевики ВСУ боятся хитрых уловок русских бойцов с мощными минами

«Риски всегда есть на линии боевого соприкосновения, в том числе в этом случае, но при этом грамотное применение подобного вида боеприпасов и наработанный опыт российских бойцов сводят риски к минимуму. Наши военнослужащие применяют разные тактики и разные виды боеприпасов, чтобы успешно продвигаться и освобождать нашу землю. Боевики ВСУ следят за тем, как действуют российские бойцы, поэтому не могут чувствовать себя в безопасности даже в хорошо укрепленных кирпичных или бетонных помещениях», — пояснил военный эксперт.