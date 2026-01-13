Ричмонд
Суд взыскал с омичей более 1,3 млн рублей за незаконную охоту на косуль

Четверо жителей Колосовского района осуждены за отстрел восьми сибирских косуль.

Источник: Комсомольская правда

Колосовский районный суд Омской области вынес приговор четверым местным жителям, признанным виновными в незаконной охоте. Суд установил, что в конце ноября 2023 года они с использованием автомобиля и световых приборов в ночное время добыли восемь особей сибирской косули.

Один из фигурантов также признан виновным в незаконном хранении боеприпасов и частей огнестрельного оружия.

Фото: прокуратура Омской области.

Всем подсудимым назначено условное лишение свободы на срок от 3 лет до 3 лет и 1 месяца с испытательным сроком от 1,5 до 2 лет. Кроме того, им запрещено заниматься деятельностью, связанной с охотой, на срок от 1 года до 1 года 6 месяцев.

Суд постановил взыскать с осужденных в солидарном порядке 1 360 000 рублей в пользу бюджета Колосовского муниципального района как компенсацию ущерба окружающей среде. Иск был подан Министерством природных ресурсов и экологии Омской области.

В качестве орудий преступления конфискованы автомобиль, охотничьи ружья, фонари, прожекторы, средства связи и другое оборудование.

Приговор пока не вступил в законную силу. Суд разъяснил сторонам сроки и порядок его обжалования в апелляционной инстанции.

