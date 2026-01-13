Суд взыскал с омичей более 1,3 млн рублей за незаконную охоту на косуль

Всем подсудимым назначено условное лишение свободы на срок от 3 лет до 3 лет и 1 месяца с испытательным сроком от 1,5 до 2 лет. Кроме того, им запрещено заниматься деятельностью, связанной с охотой, на срок от 1 года до 1 года 6 месяцев.