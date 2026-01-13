Юрист Соловьев: Ошибки в трудовой книжке грозят недоначислением пенсии

Ошибки и небрежность в записях трудовой книжки могут привести к тому, что часть рабочего стажа не зачтут при расчете пенсии. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Самыми проблемными эксперт назвал «старые» ошибки, допущенные до повсеместного введения электронного учета. Исправить их сложнее всего, особенно если прежнее место работы находится за границей и подтвердить запись документально невозможно. В таких случаях решение вопроса переходит в судебную плоскость и требуются косвенные доказательства.
— Небрежность и ошибки могут привести к тому, что в Социальном фонде не зачтут определенный рабочий период в общий трудовой стаж, — рассказал юрист агентству «Прайм».
Чаще всего, по его словам, встречаются неточности в названии организации, датах приема или увольнения, а также в номерах приказов. Их исправление проводится по утвержденному порядку. Эксперт призвал работников внимательно следить за своей трудовой книжкой и своевременно вносить изменения, чтобы не столкнуться с проблемами при оформлении пенсии.
Россияне пенсионного возраста могут докупить недостающие баллы и стаж, чтобы им назначили страховую пенсию. Стоимость одного балла в 2026 году составит 65,6 тысячи рублей.