«Выгуляли в новогоднюю ночь и тащат обратно»: маркетплейсы в России столкнулись с потребительским экстремизмом

Январь — один из самых нелюбимых месяцев у сотрудников маркетплейсов. Ушлые россияне считают, что вправе вернуть новогодние товары, сэкономив финансы. В службе доставки Dalli, которая обслуживает маркетплейсы, подсчитали, что количество возвратов в январе достигает 30%.
«Рынок электронной коммерции каждый январь сталкивается с резким всплеском возвратов сезонных товаров. По оценкам, доля возвратов таких товаров (искусственные елки, гирлянды, праздничный декор, карнавальные костюмы и т. п.) может достигать 20−30% и выше», — рассказала «КП» Екатерина Анциферова, заместитель генерального директора по коммерции службы доставки Dalli (обслуживает интернет-магазины).
Сотрудники ПВЗ удивляются наглости некоторых россиян. Хотят вернуть явно использованную новогоднюю атрибутику. Даже приносят платья с явными пятнами от салатов и просят оформить возврат.
«Год назад елки тащили на возврат, не смущаясь. А сейчас беда с елочными украшениями — после праздников несут как ни в чем не бывало! Но в основном сдают одежду: платья, рубашки. Какие-то из них, подозреваю, уже “выгуляли” в новогоднюю ночь», — пишет KP.RU со слов сотрудников ПВЗ.
Если товарный вид сохранен, нет никаких пятен и этикетки на месте, то вещь действительно примут. Только это и есть потребительский экстремизм, всплеск которого наблюдается в последнее время.
Ранее KP.RU рассказал, как отличить «потребительский экстремизм» от реальных прав покупателя. Когда клиент все же пользуется добротой предпринимателя и можно ли его наказать.