Скорая помощь станет ближе: в Приморье закупят 180 новых автомобилей

Правительство Приморья увеличило план по закупке автомобилей для скорой медицинской помощи. В 2026 году планируется приобрести 180 новых машин. Об этом в своём ТГ-канале (18+) сообщила первый вице-губернатор, председатель правительства региона Вера Щербина.
«Изначально планировалось купить всего 57 машин, но в связи с имеющейся потребностью принято решение привлечь дополнительное финансирование и таким образом увеличить эту цифру более чем в три раза. Это позволит обновить автопарк “скорой” региона и повысить доступность медицинской помощи для жителей края», — говорится в сообщении.
Параллельно завершена реконструкция подстанции скорой помощи «Океанская» во Владивостоке: проведён капитальный ремонт и расширен штат до 50 специалистов. Подстанция обслуживает территорию от Угольной до Второй Речки, а при необходимости помощь оказывают и жителям Надеждинского округа.
«Наша цель — чтобы помощь приходила к каждому жителю края быстро и профессионально», — подчеркнула Вера Щербина.
Напомним, в медучреждения Приморья трудоустроено 563 специалиста за 2025 год. В процессе оформления находятся еще три врача. Проведены капитальные ремонты в 27 медицинских учреждениях общей стоимостью 978 млн рублей.