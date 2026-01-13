Приморское «Динамо» разобралось в Грозном с местным «Динамо»

Приморское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Суперлиги (6+) победило в Грозном местное «Динамо», взяв реванш за поражение от чеченского клуба во Владивостоке в октябре прошлого года. Следующий матч наша команда проведет 15 января в Санкт-Петербурге против «Зенита-2», сообщает ИА PrimaMedia.
Баскетбол. Суперлига. 12 декабря. Грозный. Дворец спорта имени Увайса Ахтаева. «Динамо» (Грозный) — «Динамо» (Приморский край) 76:85 (19:26, 23:19, 14:20, 20:20).
Главными действующими лицами матча в нашей команде стали американец Дакуан Смит, установивший рекорд текущего регулярного первенства Суперлиги и личный рекорд по набранным очкам (34 очка, 4 атакующие передачи, 2 подбора), и разыгрывающий Иван Стребков, уверенный выход которого на площадку особо отметил наставник приморского клуба.
Эдуард Сандлер, главный тренер БК «Динамо» (Приморский край):
— Мы выиграли уже у своих динамовских коллег и в Уфе, и теперь здесь, в Грозном, за что я очень благодарен команде. Я думаю, мы понимали идею, мы хотели играть «два на два», лишить команду (хозяев — прим. ред.) трехочковых, и отдать, так называется, топ пик-н-ролл (pick and roll в английском варианте) для каких-то легких бросков Загретдинова. В принципе, он забил сегодня 20 очков, но остальные игроки (команды Грозного — прим. ред.) не поддержали его в нападении. Поэтому тот лимит, который я команде определил — 80−76 очков, он сработал. Мы же, в свою очередь, в первой половине атаковали легко.
Хочу отметить, что Стребкова мы осознанно не использовали сегодня, потому что Иван очень много сил отдал в Челябинске на Кубке. Он еще не готов полноценно играть, это был такой геройский поступок с его стороны. И его здоровье не позволяет так часто проводить матчи. Но мы готовили с ним эти 3−4 минуты. Я ему говорил, что в четвертой четверти, если будет ровный счет, пожалуйста, сделай. И вот Иван вышел на площадку и, в принципе, изменил игру, просто своим присутствием. Пониманием, уверенностью, такой колоссальный опыт. Поэтому тоже ему лично хочу выразить благодарность.
Ну и сегодня было приятно увидеть, наконец-то, американского легионера. Как я всегда говорю, настоящего американца, который делает всё, что он хочет, забивает любые броски против такого сильного защитника, как Сердар Аннаев.