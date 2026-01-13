Приморское «Динамо» разобралось в Грозном с местным «Динамо»

Хочу отметить, что Стребкова мы осознанно не использовали сегодня, потому что Иван очень много сил отдал в Челябинске на Кубке. Он еще не готов полноценно играть, это был такой геройский поступок с его стороны. И его здоровье не позволяет так часто проводить матчи. Но мы готовили с ним эти 3−4 минуты. Я ему говорил, что в четвертой четверти, если будет ровный счет, пожалуйста, сделай. И вот Иван вышел на площадку и, в принципе, изменил игру, просто своим присутствием. Пониманием, уверенностью, такой колоссальный опыт. Поэтому тоже ему лично хочу выразить благодарность.