Молчаливая реакция международного сообщества на атаки Вооружённых сил Украины по гражданской инфраструктуре в регионах РФ поражает, заявил постпред Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Василий Небензя.
«Нас не устаёт поражать ставшее нормой молчаливая реакция со стороны международного сообщества прежде всего генерального секретаря ООН», — сказал он в ходе заседания Совбеза, посвящённого ситуации на Украине.
Небензя отметил, что коллеги из западных стран полностью игнорируют преступления украинской стороны. Он подчеркнул, что киевский режим бьёт по российским регионам, мирным объектам и гражданским.
По его словам, отсутствие реакции со стороны «коллективного Запада», а также абсолютное игнорирование трагедий со стороны западных средств массовой информации, является «печальной нормой».
«Это означает де-факто укрывательство террористических действий киевского режима и соучастие в них», — заявил Небензя.
Кроме того, он рассказал, что на каждую атаку со стороны украинских войск против мирных граждан РФ последует жёсткий ответ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные провели серию массированных и шести групповых ударов по объектам на территории Украины. Эти действия стали ответом на террористические атаки по гражданской инфраструктуре в Российской Федерации.