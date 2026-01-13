В США задержали мужчину с телами двух детей и тремя черепами

В американском пригороде Филадельфии задержали 34-летнего Джонатана Герлаха. Мужчина шел по улице с ломом и подозрительной сумкой. При обыске полиция обнаружила у него два детских тела, три черепа и человеческие кости. Об этом сообщил телеканал Sky News.