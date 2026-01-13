Ричмонд
В США задержали мужчину с телами двух детей и тремя черепами

В Филадельфии задержали мужчину с сумкой, полной человеческих останков.

Источник: Комсомольская правда

В американском пригороде Филадельфии задержали 34-летнего Джонатана Герлаха. Мужчина шел по улице с ломом и подозрительной сумкой. При обыске полиция обнаружила у него два детских тела, три черепа и человеческие кости. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Останки были в разном состоянии. Некоторые из них как бы висели. Некоторые были собраны по кусочкам, а некоторые представляли собой просто черепа на полке», — сообщил местный прокурор Таннер Роуз.

Позднее мужчину доставили в полицейский участок, а суд выдал ордер на обыск его дома. Тогда полиция обнаружила целый склад частей тел умерших людей.

Некоторые из останков, собранных Герлахом, насчитывали более сотни лет. На допросе мужчина признался в расхищении 30 могил.

Накануне в Балаково Саратовской области были обнаружены тела шести человек, в том числе двоих детей.