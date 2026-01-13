Священник сказал, что можно и что запрещено делать на Старый Новый год

На день празднования Старого Нового года выпадают два больших церковных праздника, сообщил в беседе с aif.ru иеромонах Феодорит (Сергей Сеньчуков).
Напомним, Старый Новый год традиционно отмечают в ночь с 13 на 14 января, что соответствует 1 января по старому стилю.
«На 1 января по старому стилю приходится два больших церковных праздника — Обрезание Господне и память святого Василия Великого. Первый из них посвящен событию из жизни младенца Христа — его обрезанию, которое установил Господь в знак Завета с иудейским народом. Но так как мы сейчас живем в Новом Завете, то это христианством воспринято не было. Поэтому праздник имеет больше историческое значение, а также символическое. Мы хоть этот обряд не совершаем, но должны “обрезать сердце”, то есть быть послушными Богу», — отметил Феодорит.
Второй праздник посвящен памяти святого Василия Великого.
«Василий Великий — один из отцов Церкви, практически создавший догматический и частично канонический корпус христианства. Он очень почитается в Греции, на Балканах, где существуют определенные традиции празднования», — добавил священнослужитель.
Феодорит отметил, что в этот день нужно посетить праздничную службу, когда проходит торжественная Литургия Василия Великого. Она совершается всего 10 раз за год.
Ранее aif.ru рассказывал, что можно и что нельзя делать 13 января 2026 года.