Священник сказал, что можно и что запрещено делать на Старый Новый год

«На 1 января по старому стилю приходится два больших церковных праздника — Обрезание Господне и память святого Василия Великого. Первый из них посвящен событию из жизни младенца Христа — его обрезанию, которое установил Господь в знак Завета с иудейским народом. Но так как мы сейчас живем в Новом Завете, то это христианством воспринято не было. Поэтому праздник имеет больше историческое значение, а также символическое. Мы хоть этот обряд не совершаем, но должны “обрезать сердце”, то есть быть послушными Богу», — отметил Феодорит.