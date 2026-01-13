Ричмонд
С 07:00 утра открыты ключевые трассы — проверьте свой маршрут

Движение автотранспорта восстановлено сразу в четырёх регионах Казахстана, передает DKNews.kz.

Источник: DKNews.kz

13 января 2026 года в 07:00 на следующих автодорогах республиканского значения будет открыто движение для всех видов автотранспорта:

Павлодарская область:

  • на участке автодороги «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км. 1135−1206, уч. гр. Карагандинской обл. -п. Шидерты.
  • на участке автодороги «Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ботакара» км. 0−231, уч. п. Калкаман- гр. Карагандинской обл.
  • на участке автодороги «Гр. КНР — Майкапчагай — с обходом Зайсан — Калбатау — Семей — Павлодар — граница РФ (п/п Урлютюбе)» км. 191−390 (от села Мичурино до гр. РФ).
  • на участке автодороги «Астана-Шидерти-Павлодар-Успенка- гр. РФ (п/п Шарбакты)» км. 0−152 (от города Павлодар до границы РФ).
  • на участке автодороги «Атамекен-Аксу-Коктобе-Курчатов» км. 25−220 (от поселка Атамекен до границы Абайской области).
  • на участке автодороги «Павлодар — Шарбакты — гр. РФ (п/п Шарбакты)» км. 0−112 (от города Павлодар до границы РФ).
  • на участке автодороги «Астана-Шидерти-Павлодар-Успенка- гр. РФ (п/п Шарбакты)» км. 200−431, (уч. гр. Акмолинской обл. -п. Атамекен.)
  • на участке автодороги «гр. КНР-Майкапчагай-с обходом Зайсан-Калбатау-Семей-Павлодар-гр. РФ» км. 427−587, (уч. п. Кенжеколь-гр. Абайской обл.)
  • на участке автодороги «Атамекен-Иртышск-Русская поляна» км. 0−263, (уч. п. Атамекен- гр. РФ)

Область Абай:

  • на участке автодороги «гр. КНР-Майкапчагай-с обходом Зайсан-Калбатау-Семей-Павлодар-гр. РФ» км. 587−733, (уч. гр. Павлодарской обл. -г. Семей.)

Карагандинская область:

  • на участке автодороги «Кызылорда-Жезказган-Караганды-Шидерты» км. 1067−1135, уч. п. Молодежный-гр. Павлодарской обл
  • на участке автодороги «Калкаман-Баянауыл-Умуткер-Ботакара» км. 231−324, уч. гр. Павлодарской обл. -п. Ботакара.

Акмолинская область:

  • на участке автодороги «Астана-Шидерти-Павлодар-Успенка- гр. РФ» км. 16−200, уч. г. Астана-гр. Павлодарской обл.

Позвонив в Колл-центр 1403, вы можете получить дополнительную информацию в любое время.