В лесах России появятся дорожные знаки и полосы отвода

Лесные дороги в России будут разделены на две группы, оборудованы полосами отвода и знаками. Об этом сообщает газета «Известия».

Источник: Life.ru

Согласно разработанным Минприроды «Правилам создания и содержания лесных дорог», они делятся на две категории: лесохозяйственные и лесотранспортные.

«При создании лесных дорог допускается проведение рубок лесных насаждений любого возраста, в том числе в защитных лесах», — уточняется в документе.

Согласно правилам, минимальная ширина лесных дорог установлена в диапазоне 12−30 метров. Их эксплуатация должна соответствовать нормативам по массе, габаритам и скорости транспорта. Отдельные положения направлены на минимизацию ущерба лесам и экосистеме при строительстве и использовании трасс.

С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения, которые вводят новые дорожные знаки и правила их применения. Обновления призваны повысить безопасность на дорогах и сделать передачу информации для водителей и пешеходов более понятной. Среди новшеств — знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который, по мнению разработчиков, позволит сократить количество знаков около «лежачих полицейских». Также появляется знак «Глухие», устанавливаемый перед пешеходными переходами у социальных объектов, и знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» для временного ограничения скорости в непогоду.

