В лесах России появятся дорожные знаки и полосы отвода

С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения, которые вводят новые дорожные знаки и правила их применения. Обновления призваны повысить безопасность на дорогах и сделать передачу информации для водителей и пешеходов более понятной. Среди новшеств — знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который, по мнению разработчиков, позволит сократить количество знаков около «лежачих полицейских». Также появляется знак «Глухие», устанавливаемый перед пешеходными переходами у социальных объектов, и знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» для временного ограничения скорости в непогоду.