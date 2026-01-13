В лесах России появятся дорожные знаки и полосы отвода

Согласно разработанным Минприроды «Правилам создания и содержания лесных дорог», они делятся на две категории: лесохозяйственные и лесотранспортные.
«При создании лесных дорог допускается проведение рубок лесных насаждений любого возраста, в том числе в защитных лесах», — уточняется в документе.
Согласно правилам, минимальная ширина лесных дорог установлена в диапазоне 12−30 метров. Их эксплуатация должна соответствовать нормативам по массе, габаритам и скорости транспорта. Отдельные положения направлены на минимизацию ущерба лесам и экосистеме при строительстве и использовании трасс.
С 1 января 2026 года в России вступают в силу изменения, которые вводят новые дорожные знаки и правила их применения. Обновления призваны повысить безопасность на дорогах и сделать передачу информации для водителей и пешеходов более понятной. Среди новшеств — знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности», который, по мнению разработчиков, позволит сократить количество знаков около «лежачих полицейских». Также появляется знак «Глухие», устанавливаемый перед пешеходными переходами у социальных объектов, и знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» для временного ограничения скорости в непогоду.
