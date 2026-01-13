Ричмонд
Илон Маск заявил, что целью SpaceX является встреча с инопланетянами

Илон Маск хочет сделать реальными идеи из научной фантастики о межзвездных путешествиях.

Источник: Аргументы и факты

Встреча с инопланетной цивилизацией является целью американской компании SpaceX, которая занимается космическими запусками, заявил её владелец, миллиардер Илон Маск.

Бизнесмен отметил, что в будущем он хочет воплотить в жизнь идеи из научной фантастики, связанные с межзвездными путешествиями. По словам предпринимателя, следующим этапом деятельности SpaceX будет создание крупных космических кораблей, которые смогут доставить людей на Луну, Марс и подобные им объекты.

«И в конце концов — в другие звездные системы, где мы сможем встретить инопланетян или обнаружить инопланетные цивилизации», — сказал бизнесмен.

Напомним, в сентябре 2024 года Илон Маск выразил мнение, что космический корабль Starship, который создала и использует компания SpaceX, позволит освоить другие планеты и спасёт человечество от «вымирания на Земле».

Ранее он также высказывал предположение, что людям необходимо продержаться ещё около одного миллиона лет для колонизации галактики. Маск добавил, что задумался о существовании инопланетной жизни, узнав о том, что Земле около 13,8 миллиарда лет, а человечеству около 5,5 тысяч лет.

