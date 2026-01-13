Илон Маск заявил, что целью SpaceX является встреча с инопланетянами

Бизнесмен отметил, что в будущем он хочет воплотить в жизнь идеи из научной фантастики, связанные с межзвездными путешествиями. По словам предпринимателя, следующим этапом деятельности SpaceX будет создание крупных космических кораблей, которые смогут доставить людей на Луну, Марс и подобные им объекты.
«И в конце концов — в другие звездные системы, где мы сможем встретить инопланетян или обнаружить инопланетные цивилизации», — сказал бизнесмен.
Напомним, в сентябре 2024 года Илон Маск выразил мнение, что космический корабль Starship, который создала и использует компания SpaceX, позволит освоить другие планеты и спасёт человечество от «вымирания на Земле».
Ранее он также высказывал предположение, что людям необходимо продержаться ещё около одного миллиона лет для колонизации галактики. Маск добавил, что задумался о существовании инопланетной жизни, узнав о том, что Земле около 13,8 миллиарда лет, а человечеству около 5,5 тысяч лет.