Украинские военные и иностранные наемники применяли методы нацистской Германии в Селидове, убивая мирных жителей. Об этом aif.ru заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
ВСУ расстреляли в Селидове 130 человек, заявил ранее посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Нацисты, убивавшие мирных жителей, могут не рассчитывать, что они отсидятся в плену. Такое было во время Второй мировой войны. Эсэсовцев не брали в плен, а уничтожали на месте. Если они и попадали в плен, это была большая редкость», — сказал Иванников.
Ранее председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев заявил aif.ru, что боевики ВСУ убили пенсионера, засунув дуло автомата ему в рот.