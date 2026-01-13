Ричмонд
«Несправедливость»: семья экс-тренера сборной Казахстана по боксу сделала заявление

Дочь бывшего главного тренера сборной Казахстана по боксу Кайрата Сатжанова прокомментировала увольнение своего отца с должности, передает NUR.KZ со ссылкой на Sportbugin.kz.

Источник: Nur.kz

По данным издания, Енлик Сатжан заявила о несправедливости в отношении отца. Она отметила, что хотела бы рассказать многое, но этого не хочет сам Кайрат Сатжанов.

«Наша семья столкнулась с такой несправедливостью. Я хочу писать везде, делать посты, видео и создавать резонанс. Но мой отец не хочет. Ты посвящаешь всю жизнь любимому делу, работаешь честно и неустанно, добиваешься результатов. Однако нашему государству все равно. Они могут убрать тебя с должности, потому что это их желание. Потом они удивляются, что все уезжают за границу», — заявила Енлик Сатжан.