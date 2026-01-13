Ричмонд
Когда начнут выплачивать зарплату в цифровых рублях, рассказали в Госдуме

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что россияне смогут начать получать зарплату в цифровых рублях с 1 сентября 2026 года.

Источник: ДЕЙТА

Парламентарий пояснил, что любой гражданин, желающий пользоваться цифровой валютой, сможет получать свою зарплату именно в цифровом рубле, начиная с этого срока, сообщает ИА DEITA.RU.

Для реализации этой инициативы банки, осуществляющие операции с цифровыми рублями, должны входить в перечень системно значимых банков. В настоящее время таковыми признаны 12 банков, через которые проходит более 80% оборота средств, отметил Аксаков.

В дальнейшем планируется подключить к операциям с цифровым рублем предприятия сферы торговли и услуг, у которых оборот составляет 120 миллионов рублей в год и выше, начиная с 1 сентября 2026 года. Через год к участию обязаны присоединиться компании с годовым оборотом от 30 миллионов рублей.

Кроме того, с 1 сентября 2027 года все универсальные банки будут подключены к операциям с цифровым рублем, а с 1 сентября 2028 года — все остальные банки и торговые предприятия с оборотом свыше 5 миллионов рублей в год. Аксаков подчеркнул, что данный процесс идет поэтапно и является добровольным.

Парламентарий также заверил, что никто не будет принуждать граждан к использованию цифрового рубля, и для тех, кто предпочитает оставаться вне этой системы, сохранится право на выбор.