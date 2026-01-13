Когда начнут выплачивать зарплату в цифровых рублях, рассказали в Госдуме

Кроме того, с 1 сентября 2027 года все универсальные банки будут подключены к операциям с цифровым рублем, а с 1 сентября 2028 года — все остальные банки и торговые предприятия с оборотом свыше 5 миллионов рублей в год. Аксаков подчеркнул, что данный процесс идет поэтапно и является добровольным.