Куда катимся: цены на бензин выросли на рубль за литр после повышения НДС

АЗС отпраздновали Новый год повышением цен на бензин и дизельное топливо. Среди объективных проблем, с которыми столкнулась розница, прежде всего рост налогов (с 1 января 2026 год НДС вырос с 20% до 22%), МРОТ, тарифов транспорта и ЖКХ, диспаритет оптовых и розничных цен, а также сложности с закупкой топлива на бирже и доставкой в регионы, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным Российского топливного союза (РТС), который объединяет розничных операторов топливного рынка, к 12 января 2026 года по сравнению с 29 декабря 2025 года цены на заправках в среднем по стране выросли на 1 рубль за литр. Увы, но в Приморье рост оказался ещё больше.
При этом согласно данным Росстата, в ноябре и в декабре 2025 года наблюдалось даже снижение цены на ряде АЗС.
Глава РТС Евгений Аркуша пояснил, что снижение происходило за счет того, что частные сети АЗС понижали стоимость на тех своих заправках, где они были существенно выше автозаправок, принадлежащих ВИНК (Вертикально Интегрированная Нефтяная Компания), которые обеспечивают полный цикл добычи и переработки нефти и дальнейшей реализации бензинов и дизтоплива.
По данным Росстата, по отношению к началу 2025 года цены на бензин к 22 декабря 2025 года выросли на 10,83%, что чуть менее чем вдвое превосходит уровень общей инфляции за этот период (5,58%). Средняя стоимость бензина по стране на 22 декабря 2025 года составляла: АИ-92 — 61,4 рублей за литр, АИ-95 — 66,72 рублей.
Дизтопливо за год подорожало на 8,01%, средняя его цена достигла 75,83 рублей за литр.
Отметим, что на фоне роста цен правительство РФ продлило до 28 февраля 2026 года включительно временный запрет на вывоз автомобильного бензина за пределы страны. Запрет действует для всех экспортёров, включая непосредственных производителей.