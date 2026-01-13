Куда катимся: цены на бензин выросли на рубль за литр после повышения НДС

По данным Росстата, по отношению к началу 2025 года цены на бензин к 22 декабря 2025 года выросли на 10,83%, что чуть менее чем вдвое превосходит уровень общей инфляции за этот период (5,58%). Средняя стоимость бензина по стране на 22 декабря 2025 года составляла: АИ-92 — 61,4 рублей за литр, АИ-95 — 66,72 рублей.