Зампостпреда США в ООН заявила об эскалации из-за применения РФ «Орешника»

Применение Россией ракетного комплекса «Орешник» на Украине создает «опасную и необъяснимую эскалацию» конфликта. С таким заявлением выступила заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс на заседании Совета Безопасности.
— Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск своей баллистической ракеты «Орешник», способной нести ядерное оружие, нацеленной на район Украины, расположенный недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой еще одну опасную и необъяснимую эскалацию этой войны, — цитирует Брюс РИА Новости.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что удар гиперзвуковым ракетным комплексом «Орешник» по Львовской области вывел из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.
9 января оборонное ведомство подтвердило удар «Орешником» по территории Украины. В Минобороны уточнили, что в результате атаки были поражены объекты производства дронов, которыми украинская армия атаковала резиденцию президента России Владимира Путина 29 декабря.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте назвал удар «Орешником» по Львову попыткой принудить блок отказаться от военной поддержки Украины. Он подчеркнул, что сейчас помощь Киева со стороны НАТО «важна как никогда».