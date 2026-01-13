Зампостпреда США в ООН заявила об эскалации из-за применения РФ «Орешника»

— Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск своей баллистической ракеты «Орешник», способной нести ядерное оружие, нацеленной на район Украины, расположенный недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой еще одну опасную и необъяснимую эскалацию этой войны, — цитирует Брюс РИА Новости.