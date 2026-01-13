Заболеваемость гриппом в Новосибирской области за неделю снизилась на 60,3%

В Новосибирской области снизилась заболеваемость гриппом. Так, количество пациентов с данным диагнозом на неделе с 5 по 11 января уменьшилось на 60,3 процента в сравнении с показателями предыдущей недели. Всего было выявлено 75 случаев. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.