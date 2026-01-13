Ричмонд
Заболеваемость гриппом в Новосибирской области за неделю снизилась на 60,3%

А общее число зарегистрированных случаев ОРВИ оказалось на 6,9% ниже показателей предыдущей недели.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области снизилась заболеваемость гриппом. Так, количество пациентов с данным диагнозом на неделе с 5 по 11 января уменьшилось на 60,3 процента в сравнении с показателями предыдущей недели. Всего было выявлено 75 случаев. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

— Такая ситуация связана с низкой обращаемостью населения в медицинские организации в праздничные дни и период школьных каникул. Среди штаммов гриппа по-прежнему доминирует A (H3N2), — отметили специалисты.

Что касается случаев ОРВИ, то их общее количество на неделе с 5 по 11 января оказалось на 6,9 процента меньше, чем неделей ранее.