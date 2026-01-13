Искитимская ель заняла пятое место во всероссийском конкурсе

Победу в рейтинге в номинации «Ёлка России в среднем городе» одержало новогоднее дерево «Пряничная история» из Альметьевска (Татарстан), второе место заняла новогодняя ель из Нижнекамска, а третье — из Тихвина. Всего в голосовании приняли участие более 57 тысяч человек.
Праздничная ель высотой более 10 метров (сопоставима с трёхэтажным домом) в Искитиме традиционно устанавливается в парке культуры и отдыха имени Коротеева. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в этом году её разместили там 3 декабря, а простоит ёлка до 15 января, после чего начнётся подготовка к Масленице.
Искусственная ель была украшена в русском стиле. В её оформлении использовались фигурки резных лошадок, домики и колокольчики, отсылающие к народным традициям. Гирлянда состояла из 500 огоньков, а рядом были установлены надувные фигуры Деда Мороза и Снегурочки.
«В прошлом году заказали игрушки в старорусском стиле, в этом году обновили наряд», — отметили в искитимской мэрии.
Несмотря на пятое место, в городской администрации считают участие в конкурсе успешным — тысячи голосовавших благодаря этому узнали об Искитиме и увидели созданную в городе праздничную атмосферу.