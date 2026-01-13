Искитимская ель заняла пятое место во всероссийском конкурсе

Праздничная ель высотой более 10 метров (сопоставима с трёхэтажным домом) в Искитиме традиционно устанавливается в парке культуры и отдыха имени Коротеева. Как сообщили в пресс-службе мэрии города, в этом году её разместили там 3 декабря, а простоит ёлка до 15 января, после чего начнётся подготовка к Масленице.