Эксперт предостерег о штрафе за елочные иголки в подъезде

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с NEWS.ru предупредил, что оставленные в подъезде еловые иголки и мишура могут обернуться штрафом.
— Человеку, который намусорил, грозит наказание по статье 8.2 КоАП РФ. Она подразумевает штраф от двух до трех тысяч рублей, — пояснил Бондарь.
Ответственность лежит не только на нарушителе, но и на управляющей компании. Если она не убирает мусор от новогодних ёлок, это могут расценить как ненадлежащее содержание общего имущества. В таком случае УК может быть оштрафована на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что владельцев частных домов могут оштрафовать за неубранный снег. Все из-за нарушения правил пожарной безопасности.