Эксперт предостерег о штрафе за елочные иголки в подъезде

Ответственность лежит не только на нарушителе, но и на управляющей компании. Если она не убирает мусор от новогодних ёлок, это могут расценить как ненадлежащее содержание общего имущества. В таком случае УК может быть оштрафована на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.