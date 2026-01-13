Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт предостерег о штрафе за елочные иголки в подъезде

Эксперт ЖКХ Бондарь: За иголки от елок в подъезде грозит штраф в 3 тысячи.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с NEWS.ru предупредил, что оставленные в подъезде еловые иголки и мишура могут обернуться штрафом.

— Человеку, который намусорил, грозит наказание по статье 8.2 КоАП РФ. Она подразумевает штраф от двух до трех тысяч рублей, — пояснил Бондарь.

Ответственность лежит не только на нарушителе, но и на управляющей компании. Если она не убирает мусор от новогодних ёлок, это могут расценить как ненадлежащее содержание общего имущества. В таком случае УК может быть оштрафована на сумму от 40 до 50 тысяч рублей.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что владельцев частных домов могут оштрафовать за неубранный снег. Все из-за нарушения правил пожарной безопасности.