Стало известно, как Ургант прошёлся по скандалам вокруг Долиной и Диброва

До этого сообщалось, что певица не выполнила обещание передать ключи от квартиры 5 января. Позже адвокат Долиной Мария Пухова заявила о переносе передачи жилья на 9 января. Однако и в этот день сделка не состоялась: по словам стороны покупательницы, артистка на встречу не явилась, а её доверенное лицо вновь не имело права передавать квартиру и ключи.