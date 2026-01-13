Стало известно, как Ургант прошёлся по скандалам вокруг Долиной и Диброва

Юморист и актёр Иван Ургант в новом выпуске рубрики «Взгляд снизу» на своём YouTube-канале обратился к громким скандалам с участием Ларисы Долиной и Дмитрия Диброва. Поводом стали резонансные истории, активно обсуждаемые в медиапространстве.
В рамках традиционного формата Ургант показал детям фотографии известных персон. Демонстрируя снимок Ларисы Долиной, он в ироничной форме обыграл ситуацию вокруг её имущественного конфликта, сведя его к вопросу, от которого, по смыслу шутки, зависит сохранность жилья. Реплика стала отсылкой к затянувшемуся спору о передаче квартиры в центре Москвы.
Во второй части выпуска юморист показал фотографию Дмитрия Диброва. Комментарий также был построен в саркастическом ключе и касался бытовых ассоциаций, намекающих на недавние обсуждения вокруг телеведущего, связанных с предметом его гардероба.
Контекстом для шуток стала история с квартирой в Хамовниках. Ранее адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко сообщила, что Лариса Долина не сможет до 20 января подписать акт приёма-передачи жилья, поскольку находится за пределами Москвы, а её представитель не обладает необходимыми полномочиями.
До этого сообщалось, что певица не выполнила обещание передать ключи от квартиры 5 января. Позже адвокат Долиной Мария Пухова заявила о переносе передачи жилья на 9 января. Однако и в этот день сделка не состоялась: по словам стороны покупательницы, артистка на встречу не явилась, а её доверенное лицо вновь не имело права передавать квартиру и ключи.
