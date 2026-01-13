В Омске отремонтируют медицинский колледж

250 млн рублей направят в Омске на ремонт корпусов Областного медицинского колледжа. В здании на улице Дианова планируется выполнить обновление фасада, ремонт крыши и заменить системы водоснабжения. В корпусе на улице Химиков также запланирован ремонт фасада, кровли, замена инженерных систем и обновление перекрытий. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.
Ранее также стало известно, что шесть омских вузов получат средства на капитальный ремонт общежитий. Объём федерального финансирования на эти цели составит 2,6 миллиарда рублей. Сейчас вузы готовят документацию и проходят госэкспертизу для получения финансирования.
Недавно в Омске завершили ремонт здания вуза на улице Партизанской, которое является объектом культурного наследия исторического значения. Работы здесь велись с июня 2025 года.