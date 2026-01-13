В Омске отремонтируют медицинский колледж

250 млн рублей направят в Омске на ремонт корпусов Областного медицинского колледжа. В здании на улице Дианова планируется выполнить обновление фасада, ремонт крыши и заменить системы водоснабжения. В корпусе на улице Химиков также запланирован ремонт фасада, кровли, замена инженерных систем и обновление перекрытий. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.