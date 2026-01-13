Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На озере Старица прошел Кубок Омской области по ловле на мормышку со льда

В Любинском районе собрались лучшие рыболовы региона — победу одержал Вадим Шишкин.

Источник: Комсомольская правда

11 января на озере Старица в Любинском районе состоялся Кубок Омской области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на мормышку со льда». Соревнования прошли в личном зачете и собрали сильнейших спортсменов-рыболовов региона.

Победителем турнира стал Вадим Шишкин. Второе место занял Андрей Шавин, а бронзовую медаль завоевал Сергей Шишкин.

Соревнования прошли в условиях зимнего мороза, что добавило испытаний участникам, но не помешало им продемонстрировать высокий уровень мастерства и спортивного духа.

Читайте также: «Вообще не должно было прозвучать»: В Омске разгорается скандал из-за высказывания комментатора.