На озере Старица прошел Кубок Омской области по ловле на мормышку со льда

11 января на озере Старица в Любинском районе состоялся Кубок Омской области по рыболовному спорту в дисциплине «ловля на мормышку со льда». Соревнования прошли в личном зачете и собрали сильнейших спортсменов-рыболовов региона.
Победителем турнира стал Вадим Шишкин. Второе место занял Андрей Шавин, а бронзовую медаль завоевал Сергей Шишкин.
Соревнования прошли в условиях зимнего мороза, что добавило испытаний участникам, но не помешало им продемонстрировать высокий уровень мастерства и спортивного духа.
